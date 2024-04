Die Rettungsarbeiten nach dem schweren Erdbeben in Taiwan dauern an. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Chiang Ying-ying)

Hunderte Menschen sitzen weiter in Gebieten fest, die von der Außenwelt abgeschnitten sind, viele davon in einem Hotel im Taroko-Nationalpark im Osten des Inselstaates. Dort befinden sich laut Medienberichten auch mehrere deutsche Staatsbürger. Nach Angaben der Feuerwehr wurden in dem Park zwei weitere Todesopfer entdeckt. Zuvor hatten die Behörden offiziell zehn Tote bestätigt. Bei dem Beben der Stärke 7,4 am Mittwoch waren mehr als 1.000 Menschen verletzt worden.

