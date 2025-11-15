31 Personen wurden verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben der örtlichen Behörden um Polizisten und Verwaltungsbeamte. Die Detonation ereignete sich demnach im Ort Nowgam im indischen Teil der Unruheregion Kaschmir. Die Regionalverwaltung erklärte, es handele sich um einen Unfall. Demnach explodierte in der Polizeistation beschlagnahmter Sprengstoff. Laut indischen Medienberichten reklamierte dagegen eine militant-islamistische Gruppierung die Explosion für sich.
Kaschmir wird sowohl von Indien als auch von Pakistan für sich beansprucht; beide Staaten kontrollieren Teile der Region.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.