Neun Tote bei Sprengstoff-Explosion in Polizeiwache in Kaschmir

In Indien sind bei einer Sprengstoffexplosion in einer Polizeiwache neun Menschen ums Leben gekommen.

    Zwei schwer bewaffnete Soldaten stehen auf einer Straße, an deren Rand Autos geparkt sind. Es ist Nacht, die beiden werden von einem Strahler beleuchtet.
    Indische Soldaten riegeln den Ort der Explosion ab. (Yasin Dar / AP / dpa )
    31 Personen wurden verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben der örtlichen Behörden um Polizisten und Verwaltungsbeamte. Die Detonation ereignete sich demnach im Ort Nowgam im indischen Teil der Unruheregion Kaschmir. Die Regionalverwaltung erklärte, es handele sich um einen Unfall. Demnach explodierte in der Polizeistation beschlagnahmter Sprengstoff. Laut indischen Medienberichten reklamierte dagegen eine militant-islamistische Gruppierung die Explosion für sich.
    Kaschmir wird sowohl von Indien als auch von Pakistan für sich beansprucht; beide Staaten kontrollieren Teile der Region.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.