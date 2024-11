Bei einem Anschlag in Pakistan hat es mehrere Tote gegeben. (Arshad Butt/AP/dpa)

Nach Polizeiangaben galt der Angriff Sicherheitskräften in der Stadt Mastung in der Provinz Belutschistan. Die Polizisten sollten Mitarbeiter einer Polio-Impfaktion begleiten. Mehr als 16,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren sollen immunisiert werden. In der Vergangenheit waren Islamisten gegen solche Impfaktionen mehrfach gewaltsam vorgegangen.

