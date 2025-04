Rettungsarbeiten nach einem erneuten russischen Luftangriff auf Kiew (Efrem Lukatsky / AP / dpa )

Mehr als 60 Zivilisten seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Rettungsdienste mit. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko handelte es sich um einen kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen. In mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Autos in Brand geraten. Die Rettungsmaßnahmen dauerten an. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Berichte über russische Luftangriffe. In mehreren Städten ist von Explosionen die Rede, darunter in der im Osten gelegenen Millionenstadt Charkiw.

