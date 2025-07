UNESCO-Welterbekomitee

Ein Dorf mit typischen strohgedeckten Rundhütten im Mandara-Gebirge in Kamerun. (picture alliance / imageBROKER / Fabian von Poser)

Dies entschied das Welterbekomitee bei seiner laufenden Sitzung in Paris. Zu den neu aufgenommenen Orten zählt unter anderem die Diy-Gid-Biy-Landschaft in Kamerun mit ihren jahrhundertealten Terrassenfeldern und religiösen Stätten. Ebenfalls neu aufgenommen wurde eine als heilig geltende Bergkette in Malawi. Auch die für ihre Felsbilder bekannte Region Murujuga in Australien, ein künstlich geschaffener Regenwald in Malaysia sowie Gedenkstätten für die Opfer der Roten Khmer in Kambodscha wurden hinzugefügt.

Über die Aufnahme der bayerischen Königsschlösser in die Welterbe-Liste soll voraussichtlich morgen entschieden werden. Dazu zählt unter anderem das berühmte Schloss Neuschwanstein.

