"Ewigkeitschemikalien"

Neuseeland verbietet PFAS in der Kosmetik

Als eines der ersten Länder der Welt will Neuseeland sogenannte Ewigkeitschemikalien in Kosmetikprodukten verbieten. Die Umweltschutzbehörde teilte mit, dass per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen - kurz PFAS - ab dem 31. Dezember 2026 nicht mehr in Produkten wie Nagellack, Rasierschaum, Lippenstift und Mascara verwendet werden dürfen.