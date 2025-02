Neue Visabestimmungen

Neuseeland lockert die Visaregeln nicht nur für Touristen, sondern auch für Investoren. (P Tisch / Heritage Expeditions / dpa)

Damit solle das Wirtschaftswachstum angekurbelt werden, teilte die Mitte-Rechts-Regierung mit. Die Änderungen sollten zum 1. April in Kraft treten, hieß es weiter. Neuseeland hatte bereits seine Visaregeln geändert, um Touristen während ihres Urlaubs einfacher Telearbeit zu ermöglichen. Ziel ist es, mehr Reisende anzuziehen und deren Verweildauer zu verlängern. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber in einem anderen Land sitzt und dort das Gehalt zahlt. Der Tourismus ist in Neuseeland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, er generiert umgerechnet 5,9 Milliarden Euro pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.