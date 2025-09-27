Neuseeland will palästinensischen Staat vorerst nicht anerkennen. (Loey Felipe / UN Photo / Handout via / Loey Felipe)

Außenminister Peters sagte vor der UNO-Vollversammlung, zu diesem Zeitpunkt halte man einen solchen Schritt nicht für klug. Es gebe noch zu viele offene Fragen, weil im Gazastreifen der Krieg tobe und die Hamas dort weiter die De-facto-Regierung sei. Peters unterstrich, Neuseeland sei zudem besorgt, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand erschwert würden. Zugleich bekannte er sich zu einer Zwei-Staaten-Lösung.

Australien, Kanada und Großbritannien - enge Verbündete Neuseelands - hatten kürzlich einen palästinensischen Staat anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.