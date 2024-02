Nahost-Konflikt

Vor Neuseeland haben unter anderem die EU, Kanada, USA, Großbritannien und Australien die Hamas als "Terrororganisation" eingestuft. (imago stock&people)

Deren brutaler Überfall auf Israel am 7. Oktober habe die Annahme widerlegt, dass der politische und militärische Flügel der Hamas getrennt voneinander betrachtet werden könnten, teilte die Regierung in Wellington zur Begründung mit. Zudem kündigte sie an, Hamas-Vermögen in Neuseeland einzufrieren und die Bereitstellung von materieller Unterstützung zu verbieten.

Mit seiner Entscheidung folgt das Land dem Beispiel etwa Australiens, Großbritanniens, der USA, Kanadas und der Europäischen Union. Sie hatten die Hamas zum Teil bereits vor Jahren als Terrororganisation eingestuft.

