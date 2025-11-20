Regierungsbildung gescheitert

Vjosa Osmani, Präsidentin des Kosovo (picture alliance / Anadolu / Erkin Keci)

Nach einem Treffen mit den Vorsitzenden mehrerer Parteien habe man sich auf den 28.12. geeinigt, sagte Osmani in Pristina. Gestern war die Wahl eines Ministerpräsidenten fast zehn Monate nach der Parlamentswahl zum zweiten Mal gescheitert, sodass Neuwahlen erforderlich wurden. Die prowestliche VV-Partei des kommissarischen Ministerpräsidenten Kurti hatte bei der Abstimmung im Februar zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit verfehlt. Über Monate war das Parlament blockiert, weil die Parteien sich nicht über die Besetzung von wichtigen Regierungsposten einigen konnten.

Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt. Es kommt aber immer wieder zu Spannungen zwischen der Mehrheit der ethnischen Albaner und der serbischen Minderheit.

