Fahrzeugmarkt

DerBranchenverband Acea und das Beratungsunternehmen EY beziffertenein Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dabei hätten vor allem deutsche Hersteller Marktanteile gewinnen können. Deren Neuzulassungen stiegen deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Getragen wurde die Zunahme vor allem vom Absatz neuer batterieelektrischer Fahrzeuge. In Europa legte dieser um 20, in Deutschland sogar um 38 Prozent zu. Reine E-Autos erzielten damit einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Der Marktanteil von Diesel und Benzinern sank derweil von 47 auf nur noch 37 Prozent. Insgesamt bewerten die Experten die Entwicklung des Automarkts weiterhin als angespannt. Der Neuwagenmarkt bleibe im Krisenmodus, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.