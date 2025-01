Die Neuzulassungen von Elektroautos sind weniger geworden. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow)

Rund 380.000 Fahrzeuge wurden zugelassen, 27 Prozent weniger als 2023, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte. Deutliche Steigerungen wurden bei den Neuzulassungen von Hybriden und Plugin-Hybriden verzeichnet. Reine Verbrenner-Autos waren in etwa so beliebt wie im Vorjahr.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 2,8 Millionen Autos neu zugelassen und somit ein Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 35 Prozent waren die meisten davon Benziner. Rund 13 Prozent der Neuwagen waren reine Elektroautos.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.