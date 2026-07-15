Große Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen an Energie. (Archivbild) (AFP / Getty Images / Noah Berger)

Gouverneurin Hochul unterzeichnete eine Exekutivanordnung für ein bis zu einjähriges Moratorium. Es bezieht sich auf besonders große Rechenzentren, in denen Tausende Computerserver untergebracht werden können. Problematisch sind die großen Energie- und Wassermengen, die für deren Betrieb benötigt werden. Das Moratorium soll dem Staat New York die Möglichkeit geben, Regeln zum Schutz der Umwelt und des Energienetzes zu erarbeiten.

Unter anderem Tech-Unternehmen warnten, ein Baustopp könne sich negativ auf die Beschäftigung in den USA auswirken und China wirtschaftliche Vorteile auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.