Pulitzer-Preis

"New York Times" für Recherchen in Butscha ausgezeichnet

Die "New York Times" hat für ihre Recherchen zu Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha den Pulitzer-Preis erhalten. Die Zeitung hatte Videos und andere Quellen aus dem Vorort von Kiew ausgewertet, die systematische Verbrechen an Zivilisten beweisen.

08.05.2023