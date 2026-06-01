Medienkongress in Frankreich

Sulzberger sagte auf einem Medienkongress im französischen Marseille, die Unternehmen plünderten Nachrichtenseiten ohne Genehmigung und Vergütung. In der Folge werde es immer weniger Journalisten geben, die die teure und mühsame Arbeit der investigativen Berichterstattung noch leisten könnten, betonte Sulzberger.
Derzeit laufen Klagen des "New York Times"-Medienkonzerns gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI und gegen die KI-Firma Perplexity AI. Mit einer ähnlichen Klage geht das Medienunternehmen zudem gegen Microsoft vor.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.