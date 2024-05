Die New York Times wurde für ihre Nahost-Berichterstattung mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. (picture alliance / AP / Richard Drew)

Von der Jury hieß es zur Begründung, die Arbeit der Zeitung nach der Eskalation durch die Hamas sei weitreichend und aufschlussreich gewesen.

Die Nachrichtenagentur Reuters wurde für ihre Foto-Berichterstattung über den Gaza-Konflikt ausgezeichnet.

Auch die Plattform ProPublica gehört zu den Preisträgern. Für ihre Berichterstattung über Geschenke von Milliardären an Mitglieder des Obersten US-Gerichts wurde sie in der Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit" ausgezeichnet. Die Enthüllungen hatten dazu geführt, dass sich der Gerichtshof einen Verhaltenskodex gab.

Die jährlichen Pulitzer-Preise sind die renommiertesten Auszeichnungen im US-Journalismus. In diesem Jahr wurden sie zum 108. Mal vergeben.

