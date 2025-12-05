Die New York Times verklagt das Pentagon. (picture alliance / dpa / Ole Spata)

Die Zeitung wirft dem Pentagon vor, mit den seit Oktober geltenden neuen Vorgaben die verfassungsmäßig zugesicherten Rechte von Journalisten zu verletzen. Die Richtlinien sehen vor, dass Reporter keine Informationen ohne Genehmigung des Ministeriums veröffentlichen dürfen – andernfalls droht der Entzug ihrer Akkreditierung. Berichterstatter, die der Einhaltung der Vorgabe nicht zustimmten, mussten ihre Ausweise abgeben und ihre Arbeitsplätze räumen.

Nahezu alle großen US-Medienhäuser haben die Regeln abgelehnt - darunter Sender wie ABC, CBS, NBC, CNN und Fox News sowie führende Zeitungen. Die Stiftung "Freedom of the Press" begrüßte die Klage der "New York Times" und appellierte an andere Medien, sich anzuschließen. Sie warf US-Präsident Trump vielschichtige Angriffe auf die Pressefreiheit vor.

