Nach der US-Wahl

New Yorker Richter verschiebt Entscheidung zu Immunität des früheren und künftigen Präsidenten Trump

Eine Woche nach der Wahl in den USA hat ein New Yorker Richter den Schweigegeld-Prozess gegen den künftigen Präsidenten Trump vorerst ausgesetzt. Bis 19. November solle das Verfahren erst einmal ruhen, heißt es in einem Schreiben.