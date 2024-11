Nach der US-Wahl

Die Verfahren gegen den zukünftigen US-Präsidenten Trump werden erst einmal auf Eis gelegt. (picture alliance / zz / Siegfried Nacion / STAR MAX / IPx / zz / Siegfried Nacion / STAR MAX / IPx)

Bis zum 19. November solle das Verfahren zunächst ruhen, heißt es in einem Schreiben an die Prozessbeteiligten. Anklage und Verteidigung benötigten mehr Zeit, um darzulegen, ob das Verfahren nach dem Wahlsieg Trumps und dem Urteil des Supreme Courts eingestellt werden solle oder nicht. Das Oberste Gericht hatte eine Immunität für bestimmte Amtshandlungen von US-Präsidenten festgestellt.

Trump war in dem Prozess um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin in allen Punkten für schuldig befunden worden. Eigentlich sollte das Strafmaß am 27. November verkündet werden.

