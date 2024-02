Sternekoch David Bouley wurde in seinem Leben vielfach ausgezeichnet. (AP/dpa/Diane Bondareff)

Er prägte eine ganze Generation von Köchen in den USA. Bis 2017 führte er 30 Jahre lang sein Restaurant "Bouley", eine Institution für einfache, elegante und experimentelle Küche. In den 80er Jahren war er ein Vorreiter des New American Style, eine Übersetzung der französischen Nouvelle Cuisine. Seinen Gästen empfahl Bouley, nicht von der Karte zu bestellen, sondern sich ganz in seine Hände zu begeben. Als Küchenchef setze er neue Ideen um wie japanische Degustationsmenüs oder Saucen auf Gemüsebasis. Gelernt hatte Bouley, der auch die französische Staatsbürgerschaft hatte, unter anderem in Frankreich bei Größen wie Roger Vergé und Paul Bocuse. Im Laufe seiner Karriere bekam David Bouley viele Auszeichnungen und bildete junge Küche aus, die heute zu den Stars der Szene gehören.

