Der Brandenburger Landtag in Potsdam: Am 22. September 2024 werden die Abgeordneten neu gewählt. (IMAGO / Schöning / IMAGO / Schoening)

An dieser Stelle werden wir am Sonntag aktuell über die Wahl berichten, über Ergebnisse und Reaktionen. Vorab hier einige Informationen zur Ausgangslage.

Die AfD in Brandenburg wird vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Umfragen zufolge hat sie Chancen, die SPD als stärkste Kraft abzulösen. Das wäre ein Zeitenwechsel. Denn die Sozialdemokraten haben seit 1990 in Brandenburg bei jeder Wahl vorne gelegen und auch alle Landesregierungen angeführt.

Der 62-jährige SPD-Politiker Woidke würde gerne Ministerpräsident bleiben - allerdings nur, wenn seine Partei die Wahl am 22. September gewinnt. Sollte hingegen die AfD die meisten Stimmen bekommen, wolle er "persönlich Verantwortung übernehmen", hat er mehrfach betont. Das heißt: Wenn es der SPD gelänge, an der AfD vorbei eine Regierung zu bilden, stünde Woidke nicht mehr als Ministerpräsident zur Verfügung. Und auch den SPD-Landesvorsitz würde er wohl abgeben.

Woidkes Vorteil: Laut einer Umfrage von Infratest dimap aus dem Juli ist er der mit Abstand beliebteste Politiker in Brandenburg. 55 Prozent der Bürger sind demnach mit seiner Arbeit zufrieden. Doch Woidke fürchtet offenbar, dass die Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition im Bund auf Brandenburg abfärben könnte. Jedenfalls hat er auf gemeinsame Auftritte mit Bundeskanzler Scholz im Wahlkampf verzichtet.

Welche Koalitionen am Ende möglich sein werden, hängt auch davon ab, welche Parteien überhaupt noch im Landtag in Potsdam vertreten sein werden. Grüne, Linke und BVB/Freie Wähler müssen damit rechnen, den Einzug zu verpassen. Die FDP war schon 2019 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Sicher in den Landtag einziehen werden voraussichtlich die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Weitere Parteien schließen heute ihren Wahlkampf ab

In Brandenburg schließen am heutigen Freitag weitere Parteien ihren Landtagswahlkampf ab. Die SPD lud dazu zu einer Veranstaltung mit Ministerpräsident Woidke nach Oranienburg. Die Linke kämpft mit Ex-Bundestagsfraktionschef Gysi in Eberswalde um Wählerstimmen. Die Grünen treffen sich mit Bundesaußenministerin Baerbock in Potsdam. Die CDU beschließt ihren Wahlkampf am Samstag mit Bundesparteichef Merz ebenfalls in Potsdam. Die AfD hatte ihre Wahlkampf bereits gestern mit dem Thüringer Landesvorsitzenden Höcke offiziell beendet, die FDP mit Parteichef Lindner. Bereits Mitte der Woche schloss das BSW mit seiner Chefin Wagenknecht den Wahlkampf ab.