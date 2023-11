Der Chef der amerikanischen Football-Liga, Roger Goodell (Arne Dedert/dpa)

Das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (21:14) war am Sonntag erst das zweite Spiel der regulären Saison in Deutschland. Schon am Sonntag steht mit der Begegnung zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts in Frankfurt ein weiteres an. Bis mindestens 2025 wird die Liga jedes Jahr ein oder mehrere Spiele in München oder Frankfurt austragen.

"Wir wussten immer, dass Deutschland eine riesige NFL-Fangemeinde hat, aber die Intensität und Leidenschaft für den Sport hat selbst uns ein wenig überrascht", sagte Goodell. Nach Aussage des NFL-Chefs hätten allein für die zwei Frankfurt-Spiele rund 4,5 Millionen Tickets verkauft werden können. "Das wäre selbst in den USA nur schwer zu erreichen", ergänzte er.

Bislang waren hierzulande München und Frankfurt die Austragungsorte für NFL-Spiele.