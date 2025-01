Man werfe ihnen unrechtmäßige Datentransfers nach China vor, heißt es in einer Mitteilung. Noyb gehe außerdem gegen die Online-Händler Shein und Aliexpress, den Messengerdienst Wechat sowie den Smartphone-Hersteller Xiaomi vor. Es seien sechs Verfahren in unterschiedlichen EU-Staaten angestoßen worden. China sei ein autoritärer Überwachungsstaat, wurde zur Begründung angeführt. Daher sei völlig klar, dass es dort nicht das gleiche Datenschutzniveau gebe wie in der EU. Der Transfer persönlicher Daten von Europäern sei eindeutig rechtswidrig und müsse sofort eingestellt werden.