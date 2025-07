Leon Draisaitl (rechts) spielt für die Edmonton Oilers in der NHL (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / DARRYL DYCK)

Draisaitl spielt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga für die Edmonton Oilers in Kanada. Bei der Gala in Los Angeles wurden auch Basketballer Shai Gilgeous-Alexander als bester Sportler des Jahres und Turnerin Simone Biles als beste Sportlerin des Jahres geehrt. Zu den weiteren Ausgezeichneten zählt Formel-1-Fahrer Max Verstappen.

Dirk Nowitzki zählt zu Preisträgern

In früheren Jahren waren Spitzensportler wie Tennisspielerin Serena Williams und der Fußballer Lionel Messi geehrt worden. Der ehemalige Basketballprofi Dirk Nowitzki hatte 2011 nach der Meisterschaft mit den Dallas Mavericks den Preis als bester Sportler und als bester NBA-Spieler erhalten.

Die ESPY Awards für besondere Leistungen im Sport und dessen Umfeld werden vom Sportsender ESPN vergeben. In diesem Jahr wurden die Preise zum 33. Mal verliehen.

