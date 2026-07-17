Terrorismus

Der später ermordete italienische Ministerpräsident Aldo Moro (picture-alliance / dpa - Europa Press)

Hintergrund ist der Vorwurf des italienischen Außenministers Tajani, die Führung des mittelamerikanischen Landes würde ein früheres Mitglied der linksextremen Terrorgruppe Rote Brigaden schützen. Nicaragua spricht von ungerechtfertigten, aggressiven und unverantwortlichen Äußerungen.

Tajani hatte beim Treffen der Europäischen Volkspartei in Madrid die Auslieferung des einstigen Brigade-Mitglieds Alessio Casimirri verlangt. Der Italiener, der inzwischen die nicaraguanische Staatsbürgerschaft hat, soll 1978 an der Ermordung des italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro beteiligt gewesen sein. Der christdemokratische Politiker war von einem Kommando der Roten Brigaden in Rom verschleppt worden. Dabei wurden auch fünf Leibwächter erschossen. Viele zogen damals Parallelen zur Roten Armee Fraktion in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.