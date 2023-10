Der Präsident Nicaraguas, Daniel Ortega (Archivbild) (picture alliance/dpa/TASS | Yegor Aleyev)

Das bestätigte die Regierung in Managua. Die Priester saßen wegen verschiedener Anschuldigungen in Haft. Die nicaraguanische Regierung geht seit Jahren gegen die katholische Kirche vor. Nach Ansicht von Präsident Ortega hat die Kirche die Protestbewegung von 2018 unterstützt, die er als Putschversuch wertet. Damals hatten sich Priester solidarisch gezeigt und unter anderem Demonstranten Zuflucht in Kirchengebäuden gewährt.

