Nach Klage vor UNO-Gericht

Die Dienstgeschäfte würden künftig von der diplomatischen Vertretung Nicaraguas in Österreich übernommen, teilte eine Sprecherin der Botschaft in Wien auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Laut dem Auswärtigen Amt leben einige hundert Staatsbürger des mittelamerikanischen Lands in Deutschland und rund tausend Deutsche in Nicaragua.

Der autoritär regierte Staat beschuldigt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag der Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen durch die Lieferung von Waffen an Israel. Deutschlands Rechtsvertreter haben die Klage als haltlos zurückgewiesen. Ein Entscheidung soll in etwa zwei Wochen fallen.

