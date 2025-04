Steigende Nachfrage

Flüchtlinge in einer Kirche (Archivbild) (imago/Christian Mang)

Die Funke-Mediengruppe zitiert eine Sprecherin der Evangelischen Kirche in Deutschland, wonach ein starker Anstieg zu verzeichnen sei. Aufgrund der großen Nachfrage könne nicht mehr in jedem Fall ein Kirchenasyl gefunden werden, sodass Betroffene oft schutzlos blieben. Demnach macht die EKD einen gestiegenen Abschiebedruck für die zunehmenden Anfragen verantwortlich. Die Vorsitzende der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Jochims, sprach in diesem Zusammenhang von einer wachsenden Angst bei Menschen mit ungesichertem Aufenthalt.

Daneben kritisierte sie verkürzte und wenig sachliche geführte Debatten. Diese bewirkten oft, dass auch Menschen, die nicht von Abschiebungen bedroht seien, wachsende Ablehnung und pauschale Urteile spürten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.