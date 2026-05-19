Pläne von Dobrindt

Der Städte- und Gemeindebund verlangt, die Kommunen beim Ausbau des Zivilschutzes einzubeziehen. (picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo / Robert Haas)

Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Sicherheitsarchitektur dürfe nicht, Zitat, "top-down" organisiert werden. Sie müsse vielmehr praxistauglich und gemeinsam mit den Kommunen entwickelt werden. Die Funktionsfähigkeit des Bevölkerungsschutzes entscheide sich vor Ort - in den Städten und Gemeinden. Ähnlich hatte sich bereits der Landkreistag geäußert.

Bundesinnenminister Dobrindt hat angekündigt, bis 2029 zehn Milliarden Euro für den Ausbau des Zivilschutzes bereitzustellen. Das Geld soll unter anderem in Ausrüstung, Personal und Technik des Technischen Hilfswerks investiert werden. Am Mittwoch will das Kabinett über das Vorhaben des CSU-Politikers beraten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.