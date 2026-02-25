Wie das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten,[https://cpj.org/special-reports/record-129-press-members-killed-in-2025-israel-responsible-for-2-of-3-of-deaths/]CPJ, mitteilte, stieg die Zahl der Opfer vor allem in Konfliktgebieten wie etwa der Ukraine und im Sudan. Mit Blick auf den Nahen Osten macht die Organisation Israel für zahlreiche Todesfälle verantwortlich. Sie spricht von 86 palästinensischen Journalisten, die im Gazastreifen ums Leben gekommen seien. Das israelische Militär hat wiederholt betont, Journalisten nie absichtlich ins Visier zu nehmen. Das CPJ wertet die jüngsten Zahlen als Beleg für einen allgemeinen Rückgang der Sicherheit von Journalisten und der Pressefreiheit. Das CPJ erhebt seine Daten seit 30 Jahren.
