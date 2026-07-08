Radsport
Niederländer Olav Kooij gewinnt 5. Etappe der Tour de France
Die fünfte Etappe der Tour de France hat der niederländische Radsportprofi Olav Kooij gewonnen.
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Er setzte sich nach 158 Kilometern von Lannemezan nach Pau im Sprint gegen den Deutschen Max Kanter durch. Dritter wurde der Belgier Tim Merlier.
Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiterhin der Norweger Torstein Träen.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.