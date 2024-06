Die NATO hat den scheidenden niederländischen Regierungschef Rutte offiziell zum neuen Generalsekretär ernannt. (AP/dpa/Peter Dejong)

Rutte wird voraussichtlich am 1. Oktober die Nachfolge von Amtsinhaber Stoltenberg antreten. Dieser stand ein Jahrzehnt an der Spitze des Verteidigungsbündnisses.

Stoltenberg nannte Rutte bei X einen "echten Transatlantiker, starken Anführer und Konsens-Vermittler". Er gebe die Nato in gute Hände. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte auf X eine enge Zusammenarbeit mit Rutte an, "um die EU-Nato-Partnerschaft weiter zu stärken".

Krichbaum: "EU und NATO zusammendenken"

Der europapolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Krichbaum, sagte im Deutschlandfunk , Rutte könne als Niederländer die EU und die NATO zusammendenken. Dies sei angesichts der Krisen in der Welt entscheidend. Aus Moskau hieß es in einer ersten Stellungnahme, man erwarte keinerlei Änderung der, Zitat, "feindseligen" Haltung der NATO gegenüber Russland.

Die Mitgliedsländer hatten sich lange nicht über die Nachfolge einigen können. Stoltenbergs Mandat wurde vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mehrfach verlängert. Erst in der vergangenen Woche stimmte Rumänien als letztes Mitglied der NATO der Berufung von Rutte zu.

Knapp 14 Jahre lang Regierungschef

Rutte war knapp 14 Jahre lang Ministerpräsident der Niederlande. Seine Mitte-Rechts-Koalition war im Sommer 2023 zerbrochen. Danach kündigte Rutte seinen Abschied aus der Politik an. Rutte ist studierter Historiker und hatte während seiner Zeit als Regierungschef weiterhin einmal pro Woche Gesellschaftskunde an einer Hauptschule in Den Haag unterrichtet. Nun will er nach eigenen Worten prüfen, ob er den Unterricht auch als NATO-Generalsekretär fortsetzen kann.

