Paul Simonis wird neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. (picture alliance / ANP / Gerrit van Keulen)

Simonis stand zuletzt bei Go Ahead Eagles Deventer unter Vertrag und folgt auf Ralph Hasenhüttl, der im Mai entlassen worden war. Simonis gewann zuletzt völlig überraschend mit seinem Klub den Pokal in den Niederlanden. Es war der erste Titelgewinn für die Go Ahead Eagles Deventer seit 1933. In Wolfsburg unterschrieb Simonis einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.

