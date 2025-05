Erik ten Hag wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen. (Dave Thompson / AP / dpa / Dave Thompson)

Das gab der Verein bekannt. Der 55-Jährige folgt auf Xabi Alonso, der zur kommenden Saison zum spanischen Verein Real Madrid wechselt. Ten Hag war zuletzt als Teammanger von Manchester United tätig.

Alsonso hatte Leverkusen in der Saison 2023/24 zur Meisterschaft und zum Triumph im DFB-Pokal geführt. In diesem Jahr belegte er in der Bundesliga mit seiner Mannschaft den zweiten Platz.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.