Die 38-Jährige setzte sich nach 78,8 Kilometern zwischen Vannes und Plumelec auf einer ansteigenden Zielgeraden in einem langgezogenen Sprint durch. Die Straßen-Olympiasiegerin von 2012 übernahm auch das Gelbe Trikot der Gesamtführenden. Auf den Plätzen landeten Kim Le Court Pienaar aus Mauritius und die Französin Pauline Ferrand Prevot. Die deutschen Fahrerinnen schafften es nicht unter die ersten zehn.

Die "Tour de France Femmes" ist die größte Rundfahrt bei den Radfahrerinnen. Sie hat neun Etappen über insgesamt 1.168 Kilometer, beginnt in der Bretagne und endet am 3. August in den Alpen. Insgesamt starten 154 Fahrerinnen aus 22 Teams. Aus Deutschland nehmen unter anderem Top-Fahrerinnen wie die dreimalige Giro-Etappensiegerin Liane Lippert, Straßenrad-Meisterin Franziska Koch und Antonia Niedermaier teil.

