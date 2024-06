Der niederländische Premierminister Mark Rutte wird neuer NATO-Generalsekretär (picture alliance / Xinhua News Agency / Zhao Dingzhe)

Vor seinem Wechsel an die Spitze der NATO hob er die Rolle seines Landes in dem Militärbündnis hervor. In einer Fernsehansprache sagte der künftige NATO-Generalsekretär, für die Niederlande sei es entscheidend, sowohl militärisch verbündet als auch in die EU eingebettet zu sein. Er verwies auf den Abschuss des Passagierflugs MH17 im Sommer 2014 durch eine russische Rakete über der Ostukraine. Die meisten der 298 Todesopfer waren Niederländer.

Rutte wird Anfang Oktober das Amt des NATO-Generalsekretärs übernehmen. Er löst den Norweger Stoltenberg ab. Der liberal-konservative Rutte steht seit knapp 14 Jahren an der Spitze niederländischen Regierung. Nach der jüngsten Parlamentswahl wird am Dienstag ein Bündnis aus politisch weitgehend rechts stehenden Parteien die Regierungsgeschäfte in Den Haag übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.