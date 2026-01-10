Regierungsbildung

Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl strebt die linksliberale D66-Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Jetten lediglich ein Bündnis mit den beiden Mitte-Rechts-Parteien VVD und CDA an. Zuvor waren Versuche gescheitert, weitere Koalitionspartner zu finden. Man werde nun die Inhalte eines Regierungsprogramms erarbeiten, teilte Jetten mit.
Das Regierungsbündnis würde über 66 Sitze im niederländischen Parlament verfügen. Für eine Mehrheit wären 76 Mandate nötig.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.