Fußball-Bundesliga

Zuvor hatte Bremen gegen Mainz mit 0:2 verloren. Vor 41.800 Zuschauern im Bremer Weserstadion erzielten Paul Nebel (6.) und Jae-Sung Lee (52.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer.
Freiburg unterlag Union Berlin mit 0:1. Mit dem Tor in der Nachspielzeit feierte
Berlin einen dringend benötigten Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga. Der eingewechselte Wooyeong Jeong führte die Köpenicker mit seinem Treffer zum knappen 1:0 (0:0) beim zuvor so heimstarken Freiburg.
Berlin einen dringend benötigten Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga. Der eingewechselte Wooyeong Jeong führte die Köpenicker mit seinem Treffer zum knappen 1:0 (0:0) beim zuvor so heimstarken Freiburg.
Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.