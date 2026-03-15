Fußball-Bundesliga
Niederlagen für Leipzig, Freiburg und Bremen

In der Fußball-Bundesliga hat Stuttgart gegen Leipzig mit 1:0 gewonnen. Deniz Undav (56.) traf mit seinem 16. Saisontor zum Sieg für die Schwaben.

    Spieler von Stuttgart und Leipzig kämpfen um den Ball.
    Spieler von Stuttgart und Leipzig kämpfen um den Ball. (picture alliance / Foto Huebner / Foto Huebner)
    Zuvor hatte Bremen gegen Mainz mit 0:2 verloren. Vor 41.800 Zuschauern im Bremer Weserstadion erzielten Paul Nebel (6.) und Jae-Sung Lee (52.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer.
    Freiburg unterlag Union Berlin mit 0:1. Mit dem Tor in der Nachspielzeit feierte
    Berlin einen dringend benötigten Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga. Der eingewechselte Wooyeong Jeong führte die Köpenicker mit seinem Treffer zum knappen 1:0 (0:0) beim zuvor so heimstarken Freiburg. 
    Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.