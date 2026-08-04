Feuer im Naturschutzgebiet De Rosmolen in den Niederlanden (picture alliance / ANP / ROB ENGELAAR)

Die Feuerwehr ist seit gestern mit 300 Kräften im Naturschutzgebiet De Rosmolen bei der Ortschaft Oostrum im Einsatz. Sie werden von Löschhubschraubern unterstützt. Die Flammen haben sich nach Angaben der Verwaltung der Provinz Limburg inzwischen auf 100 Hektar ausgebreitet. Ein Campingplatz mit etwa 300 Urlaubern wurde geräumt. Zudem ist der Zugverkehr unterbrochen.

Ein Behördensprecher sagte der Nachrichtenagentur ANP, der Wind ändere immer wieder die Richtung und fache die Flammen an. Wegen der Trockenheit könne sich das Feuer schnell ausbreiten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.