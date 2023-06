Hautkrebs-Vorsorge

In den Niederlanden gibt es kostenlose Sonnencreme-Spender. (Anp Dingena Mol / ANP / dpa / Anp Dingena Mol)

Auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden Spender aufgestellt, damit jeder sich ausreichend vor der Sonne schützen kann. Die ersten Ausgabestellen waren bereits am Wochenende einsatzbereit. Ziel ist es, die Zahl der Hautkrebsfälle zu reduzieren. Eine Ärztin an einem Krankenhaus in Venlo hatte die Idee, die während der Corona-Pandemie aufgestellten Desinfektionsmittel-Spender für Sonnencremes zu nutzen. Für das Projekt kooperieren unter anderem Krankenkassen, Städte und Gemeinden.

