Nach Parlamentswahl

Rob Jetten, Fraktionsvorsitzender der linksliberalen Partei Demokraten '66 (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale wollen über die Bildung einer Koalition verhandeln, teilte der vom Parlament ernannte Sondierer Buma mit. Für ein Bündnis mit einer stabilen Mehrheit sehe er derzeit keine Möglichkeit. Gleichwohl empfahl er in seinem Abschlussbericht, auch Gespräche mit anderen Fraktionen zu führen. Das mögliche Dreier-Bündnis wäre im zersplitterten Parlament auf wechselnde Mehrheiten mit Stimmen aus anderen Lagern angewiesen. Bei der Wahl vom 29. Oktober war die linksliberale D66 mit ihrem Spitzenkandidaten Jetten stärkste Kraft geworden.

Auf Platz zwei kam die Partei des Rechtspopulisten Wilders. Allerdings lehnen alle etablierten Parteien eine Zusammenarbeit mit ihm ab.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.