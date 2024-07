Die Niederlande haben sich im Achtelfinale gegen Rumänien durchgesetzt. (Sven Hoppe/dpa)

Das Team von Nationaltrainer Ronald Koeman besiegte Rumänien im Achtelfinale in München mit 3 zu 0. Den Führungstreffer erzielte Cody Gakpo vom FC Liverpool. Donyell Malen von Borussia Dortmund traf doppelt. Die Niederländer begannen schwach, dominierten dieses Spiel nach der 1:0-Führung aber klar. Der nächste Gegner wird am Abend in der Partie Österreich gegen Türkei ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.