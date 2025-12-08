Nach Parlamentswahl

Rob Jetten, Fraktionsvorsitzender der linksliberalen Partei Demokraten '66 (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Linksliberale, Christdemokraten und Rechtsliberale wollen über die Bildung einer Koalition verhandeln, teilte der vom Parlament ernannte Sondierer, Buma, mit. Für eine Koalition mit einer stabilen Mehrheit sehe er derzeit keine Möglichkeit im Parlament. Das mögliche Dreier-Bündnis wäre im Parlament auf Stimmen anderer Fraktionen angewiesen.

Buma hatte drei Wochen lang die Chancen einer Koalition ausgelotet. Bei der Wahl vom 29. Oktober wurde die linksliberale D66 mit ihrem Spitzenkandidaten Jetten stärkste Kraft. Sie braucht mindestens drei Partner für eine Mehrheit.

