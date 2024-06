Fußball-EM

Die Niederlande und Frankreich trafen am 2. Spieltag der Gruppe D aufeinander. (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Ein Treffer des Niederländers Xavi Simons wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Zuvor hatte Österreich Polen mit 3:1 besiegt. Im Berliner Olympiastadion trafen Gernot Trauner (9. Minute), Christoph Baumgartner (66.) und Marko Arnautovic (78./Foulelfmeter) für die Österreicher. Der Pole Krzysztof Piatek sorgte in der 30. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Durch die Niederlage steht für Polen vorzeitig das Vorrunden-Aus in der Gruppe D fest.

Im ersten Freitagsspiel verlor die Slowakei gegen die Ukraine mit 1:2. In Düsseldorf brachte der Slowake Ivan Schranz seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause drehten Mykola Schaparenko (54.) und Roman Jaremtschuk (80.) die Partie zugunsten der Ukrainer. Beide Teams sind nach zwei Spielen nun punktgleich in der Gruppe E und haben weiter Chancen auf das Achtelfinale.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.