Demnächst in den Niderlande verboten: Sylvesterböller. (IMAGO / Rene Traut)

Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 dürfen Privatleute keine Raketen und Knallkörper mehr zünden. Das Oberhaus in Den Haag billigte den entsprechenden Gesetzentwurf. Ein Grund für das Verbot ist die zunehmende Gewalt an Silvester. In den vergangenen Jahren waren regelmäßig Polizisten, Feuerwehrleute und Hilfskräfte attackiert worden.

Der kommende Jahreswechsel wird somit der letzte sein, an dem die Niederländer Feuerwerkskörper abbrennen dürfen. Um das Böllerverbot in den Niederlanden war jahrelang gestritten worden.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.