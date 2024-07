Russischer Angriffskrieg

F16-Kampfflugzeug (Archivbild) (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Veldkamp sagte bei einem Besuch in Kiew, man habe die Freigabe für die Lieferung der ersten F-16-Jets erhalten. Nähere Angaben zum Zeitplan machte er nicht. Die Niederlande hatten der Ukraine insgesamt 24 Kampfflugzeuge zugesagt.

Gemeinsam mit Veldkamp war auch der niederländische Verteidigungsminister Brekelmans in die Ukraine gereist. Beide gehören der neuen Koalitionsregierung an, in der die Partei PVV des Rechtspolulisten Wilders stärkste Kraft ist. Dieser hat ebenso wie der neue Regierungschef Schoof die Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.