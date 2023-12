Goethe-Institut plant Niederlassungen in Eriwan und Bischkek. (picture alliance / SZ Photo / Stephan Rumpf)

Wie Generalsekretär Ebert mitteilte, soll im kommenden Jahr in der armenischen Hauptstadt Eriwan eine neue Dependance öffnen. Zudem ist im kirgisischen Bischkek ein gemeinsames Deutsch-Französisches Kulturinstitut geplant. Weitere Präsenzen soll es künftig in der Republik Moldau, in Polen und in Aserbaidschan geben. Ebert sagte, angesichts der Aggression Russlands müsse dieser Teil Europas mehr Aufmerksamkeit als bislang erfahren.

Das Goethe-Institut ist mit 158 Einrichtungen in 98 Ländern präsent. Sein Auftrag ist die Förderung der deutschen Sprache im Ausland, die Pflege der internationalen Zusammenarbeit und die Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.