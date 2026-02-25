Vorwurf der Vetternwirtschaft

AfD-Abgeordnete Martina Uhr (picture alliance / dts-Agentur / -)

Sie wurde zudem zur Aufgabe ihres Mandats aufgefordert, wie der Landesgruppenvorsitzende Paul mitteilte. Sollte die Politikerin dem nicht innerhalb von 24 Stunden nachkommen, werde die Landesgruppe in der nächsten Fraktionssitzung Uhrs Ausschluss aus der Bundestagsfraktion beantragen, sagte Paul.

Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" berichtet, dass Uhr ihren Lebensgefährten sowie dessen Tochter in ihrem Bundestagsbüro angestellt habe. Der Landesgruppenvorsitzende bestätigte dies. Von Uhr selbst gibt es noch keine Stellungnahme. Die 64-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr im Bundestag.

Das Abgeordnetengesetz sieht vor, dass Parlamentarier kein staatliches Geld für die Beschäftigung von Partnern oder Verwandten bekommen. Bei der AfD ist es in vielen Fällen so, dass Parlamentarier in Bund und Ländern Familienangehörige von anderen Politikern der Partei als Mitarbeiter beschäftigen. Dies ist rechtlich legal, wird aber dennoch kritisiert - teils auch innerhalb der AfD selbst.

