Hochwasser an der Leine in Niedersachsen (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Streitkräfte sagte, in erster Linie gehe es um die Sicherung von Deichen. Möglich seien aber auch Personal- und Materialtransporte sowie - falls nötig - Evakuierungen. Es sei bereits am Donnerstag ein Amtshilfeersuchen eingegangen.

In Niedersachsen sind Gebiete an den Flüssen Aller, Leine und Weser im südlichen und mittleren Landesteil betroffen. Nicht überall konnten die Deiche den Wassermassen standhalten. Landesweit sind Tausende Hilfskräfte im Einsatz. An einigen Orten gab es Evakuierungen.

An der Elbe in Dresden entspannt sich die Hochwasserlage unterdessen ein wenig. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums wurde dort ein maximaler Wasserstand von knapp sechs Metern gemessen. Man gehe von einer langsam fallenden Tendenz aus. Das Landesamt für Umwelt teilte mit , für die weiteren Flüsse in Sachsen sei die Hochwassergefahr mittlerweile komplett gebannt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.